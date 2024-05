David Guzmán llegó la mañana de este martes a 120 Minutos para conversar luego de la obtención del tetracampeonato con el Deportivo Saprissa.

El volante morado reveló, entre muchas otras cosas, qué pasó con el árbitro en el juego de ida de la final ante Liga Deportiva Alajuelense.

Guzmán salió expulsado en los últimos minutos de reposición del encuentro, viendo la roja directa tras un reclamo al cuarto árbitro.

“El Loco” explicó qué pasó con el árbitro en ese momento y qué fue lo que verdaderamente le dijo:

“Lo que le dije es lo que se ve ahí, no se puede mentir (…) yo podría decir que fue el árbitro que me lo dijo a mí primero. Lo que Juan Gabriel Calderón dice es que lo digo al frente de la cámara y no va a asumir que él también lo dijo” arrancó diciendo Guzmán.

El volante del Saprissa indicó que la expulsión puede ser hasta un tema de generaciones, ya que los árbitros actualmente son menos accesibles a ciertas palabras.

“Yo podría venir a decir, ‘es que el árbitro me dijo a mí cagón también’, ¿ya para qué?, de nada sirve. Esa palabra ‘cagón’, yo tuve 5 árbitros que me escribieron y me dijeron: ‘Cagón no es para expulsar’, y tuve un árbitro activo que me escribió y me dijo que hay muchas peores palabras que se dicen en la cancha. Él me dijo lo mismo, ‘son las nuevas generaciones’” dijo Guzmán.

Para el volante morado, la responsabilidad es de él por hacerlo frente a la cámara, pero espera que el árbitro diga que también se equivocó.

Según reveló el informe arbitral hecho por Juan Gabriel Calderón, árbitro central, Guzmán fue expulsado por un fuerte reclamo a Rigo Prendas, cuarto árbitro.

El informe detalla lo siguiente sobre la expulsión de Guzmán:

“David Guzmán Pérez, al minuto 90+22, por emplear lenguaje ofensivo e insultante diciendo: ‘la cagás, sos un cagón, son unos cagones, son unos cagones’. Roja directa.” indica el informe.