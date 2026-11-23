Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) informó sobre las franjas horarias que registran más muertes por accidentes de tránsito en lo que va del 2026.

Las estadísticas de muertes en carretera

Según los datos, los horarios con más casos se distribuyen de la siguiente manera:

De las 6:00 p. m. a las 11:59 p. m.: 173 fallecidos.

De las 12:00 a. m. a las 5:59 a. m.: 161 fallecidos.

De las 6:00 a. m. a las 11:59 a. m.: 126 fallecidos.

De las 12:00 m. d. a las 5:59 p. m: 75 fallecidos

En total, el país suma cerca de 535 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del 2026. De estos, 268 tenían como víctimas a conductores de motocicletas.

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