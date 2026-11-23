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El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) informó sobre las franjas horarias que registran más muertes por accidentes de tránsito en lo que va del 2026.
Según los datos, los horarios con más casos se distribuyen de la siguiente manera:
En total, el país suma cerca de 535 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del 2026. De estos, 268 tenían como víctimas a conductores de motocicletas.
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