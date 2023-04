Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Dardo Miloc poco a poco inicia a adaptarse al juego de Alajuelense, el argentino ha tenido más minutos como titular en la cancha y asegura sentirse mejor.

“Mi fútbol es más posicional con cierta agresividad cuando me toca participar en el sector de la pelota pero siempre dando equilibrio al equipo para que no se descompense, en esta ocasión que me toca participar en un equipo que suele tener la posesión de la pelota es importante todo el tiempo la marca en ataque y estar atento a la segunda pelota, uno se va sintiendo más cómodo con el correr de los juegos.

Miloc señala que no le interesan las redes pero que si tiene claro que entiende el malestar de la afición tras las derrotas de los últimos juegos.

“No leo redes sociales, no me interesa, sé lo que pasa en la cancha y en el estadio, no hace falta que me meta en algún lugar para saber cuál es el clima que nos gobierna, es nuestra responsabilidad cargar con ello, sabía que venía a un equipo con mucha ilusión de campeonar y nuestro objetivo es salir campeón, hemos tenido un par de traspiés que no pensamos que ibamos a tener, pero el semestre de Alajuelense se define en las ultimas 5 fechas en las fases finales, cuando sea el momento y definitorio ahí estar a la altura”.

Dardo señaló que esperaba tener más minutos en cancha y que poco a poco se ha sentido mejor en la Liga.

“Yo esperaba tener más minutos, pero es fútbol, es así, nunca deja de sorprenderte y también he dado muestras de mi profesionalismo a pesar de los pocos minutos que me ha tocado jugar, siento que lo he hecho bien y también me pude acoplar a un equipo que casi no ha tenido movimiento alguno”.

Miloc si hizo un analisis de cómo se juega en Argentina y cómo se hace acá, la manera en que se juega y cómo los equipos se repliegan.

“El técnico tiene conocimiento del plantel que se armó, conoce a la Liga, el que tiene que adaptarse soy yo, el fútbol es igual en todo lado, de donde vengo yo hay menos tiempo, es más físico, porque hay menos espacios entre líneas, todos los equipos tienen buenas transiciones, están mejor preparados físicamente, es un fútbol distinto porque tiene más rigor, pero no es distinto a lo que está pasando acá en Liga Deportiva Alajuelense, jugamos contra rivales que no ceden cierto terreno y el tema es ser contundentes cuando llegamos al área”.