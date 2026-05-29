Daños por toma de Rectoría costaron ₡36 millones a la UCR

Los daños por la toma de Rectoría le costaron 36 millones de colones a la Universidad de Costa Rica (UCR) en reparaciones.

El edificio quedó con severos daños como: paredes rayadas, ventanales rotos y afectaciones en puertas y pisos tras ser liberado hace 15 días.

Por su parte, el consejo universitario pidió al rector Carlos Araya valorar acciones legales y administrativas contra los estudiantes señalados por los daños. Mientras que un sector de universitarios señalaron “no estar de acuerdo con las sanciones”.