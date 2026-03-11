Daños al Teatro Popular Melico Salazar tras marcha del 8M costarían ¢10 millones

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los daños ocasionados en el Teatro Melico Salazar, así como en el boulevard y el kiosco adyacentes durante la marcha del pasado domingo, costarían cerca de 10 millones de colones en reparaciones , según confirmó a Noticias Repretel el director del Patrimonio.

El funcionario explicó que la restauración del icónico edificio capitalino debe realizarse con materiales especiales que no sean abrasivos para la piedra original de la estructura, lo que incrementa el costo y la complejidad de los trabajos.

Las afectaciones, que incluyen rayones y posibles daños en la fachada, serán evaluadas por expertos en conservación patrimonial.