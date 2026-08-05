Daniela Rojas ganó medalla de bronce en los Centroamericanos y del Caribe

La velocista costarricense Daniela Rojas consiguió la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de que la corredora mexicana fuera descalificada y la tica ascendiera al tercer lugar.

La atleta le dio al atletismo nacional su primera medalla en las justas de Santo Domingo.

Además, la delegación costarricense continúa su participación con María Paula Alfaro en natación artística, quien finalizó en la octava posición, y la selección de balonmano que enfrenta a Nicaragua por el quinto puesto.

Costa Rica ocupa el noveno lugar en el medallero con 21 preseas.