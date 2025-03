Daniel Vargas se prepara para un nuevo reto en su vida, la segunda oportunidad para alcanzar el punto más alto del mundo, el Monte Everest.

Según explica el deportista, el reto va más allá de lo físico y entrenamiento, cuando se está en el monte, la parte mental influye en gran parte del desempeño del escalador.

“Estar muy lejos de mi familia, que soy bien pega, en el sentido que me gusta abrazar, me gusta besar, me hizo mucha falta. Obviamente estuve ansioso, ya me quiero ir, otra parte de mí no se quería ir”, comentó Vargas, en una entrevista con Deportes Repretel.

El deportista asegura que utiliza diversas técnicas para autoregular sus emociones, como el deporte, la caminata y la lectura.

Según German Retana, coach de grupos y atletas, afirma que una buena planeación es la clave para que Daniel alcance este año el éxito en el Monte Everest.

