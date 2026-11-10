Daniel Ortega reaparece y su estado de salud genera dudas

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega reapareció en una actividad tras 68 días de ausencia pública. En su regreso, su estado de salud generó ciertas dudas.

Su presencia en Managua, capital de la nación, llamó la atención por su apariencia física y los problemas que presentaba al momento de caminar.

Actividad en la que se hizo presente

El mandatario estuvo presente en un homenaje a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Rosario Murillo, su hija y un grupo de miembros un grupo de miembros de la Juventud Sandinista acompañaron a Ortega hasta la tumba de Fonseca en el Parque Central, cerca de la Plaza de la Revolución.

Dudas sobre estado de salud de Daniel Ortega

En el acto público algunas situaciones pusieron en duda su estado de salud, entre ellas la dificultad para caminar.

🎥 Daniel Ortega dio señales de vida este lunes, después de 68 días sin aparecer públicamente. Su regreso ocurrió durante el acto por el 50.º aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, en una aparición fugaz, poco habitual en sus actos públicos, donde suele extenderse con… pic.twitter.com/QwxFwLhGIc — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) November 10, 2026

Según medios internacionales, presentó un aspecto deteriorado e inclusive utilizó un ramo de flores como micrófono.

La última aparición pública de Ortega había sido el pasado 2 de septiembre, cuando participó en un acto con motivo del aniversario del Ejército de Nicaragua.

Con información de: La Prensa Nicaragua.

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