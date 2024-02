Este jueves Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión y cinco de vigilancia por agresión sexual a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 diciembre de 2022, forzando la voluntad de la víctima “con uso de la violencia”, según el fallo. En este contexto, su mujer Joana Sanz, fue protagonista por haber filtrado por error una carta que el ex futbolista le escribió desde prisión.

La pena fue dictada por el Audiencia Provincial de Barcelona y si bien la abogada de Alves avisó que apelará la medida, de momento el ex jugador del Barcelona y de la selección de Brasil seguirá tras las rejas en el centro Brians 2, destinado a presos por delitos de índole sexual. Recién en abril de 2025 podría tener el beneficio de pasar los fines de semana en su casa.

En estos 419 días el ex deportista de 40 años cambió sus versiones y una de sus excusas fue que negó todo al principio porque no quiso que Sanz se enterara de lo que había sucedido. Los días pasaron y pese a todo, la modelo fue a visitarlo en algunas ocasiones a la cárcel y él llegó a entregarle el poder para que maneje todos sus bienes.

Si bien ella se mostró distante sobre el tema en sus redes sociales y casi nulas fueron sus expresiones en los medios, Alves intentó por todos los medios mantener la relación con la española y para ello le escribió una romántica misiva tras las rejas. Joana por error la publicó en su cuenta de Instagram.

“Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es, es que eres lo que soñé”, comenzó Alves en su carta. “Lo que soñaba y lo que sigo soñando. Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que tú no estés”, añadió.

“Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora”, le expresó a su mujer. “Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Siento saudades sua. Love you”, culminó.

Luego ella publicó una historia en dicha red social en la que reconoció su equivocación. “Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos”, aclaró. “Tremenda velocidad de los medios de comunicación. Tienen activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo?”, concluyó.

Alves y Sanz se casaron en 2017. Desde que su esposo se vio involucrado en el delito que se lo acusó y que ahora fue condenado, Joana borró todas las fotos junto Dani en sus redes sociales. Sin embargo, desde la discreción mantuvo el vínculo y el ex lateral derecho buscó que ella no se aleje de su vida.

Dani Alves cumplirá sus 41 años en prisión el próximo 6 de mayo. En su campaña jugó en el Barcelona, Sevilla, la Juventus, París Saint-Germain (PSG), San Pablo y Bahía de su país y su último club fue Pumas de la UNAM en México. El brasileño es el segundo futbolista más laureado en la historia con 43 títulos. El año pasado Lionel Messi lo superó y llegó a 44.