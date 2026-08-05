Dan luz verde para la extradición de Macho Coca

La jueza penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica en Limón ordenó la entrega inmediata del empresario Gilbert Hernán Bel Fernández, conocido como “Macho Coca”, a las autoridades de Estados Unidos, al determinar que se cumplieron todos los requisitos solicitados por el gobierno norteamericano, según informó el periodista Hernán.

El proceso de extradición, iniciado en noviembre de 2025 tras la solicitud oficial de las autoridades estadounidenses, ha culminado con la resolución judicial que autoriza el traslado del investigado.

Es requerido por un tribunal en Nueva York como sospechoso de narcotráfico internacional, delito por el cual deberá rendir cuentas en esa nación. La coordinación con la DEA para concretar el traslado del empresario representa el paso final de este procedimiento judicial que ha atravesado diversas etapas.