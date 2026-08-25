Dan a conocer el nombre de miembros de peligrosas bandas en Cartago

Autoridades de diferentes cuerpos policiales inician ‘cacería’ contra 14 personas que forman parte de 5 peligrosas bandas, que son las resposables de la violencia en la provincia de Cartago.

La mayoría de los casos de homicidios en Cartago durante este 2026, se relacionan a disputas de organizaciones criminales por el dominio de territorios para la venta de droga.

Dan a conocer los nombres de miembros de peligrosas bandas en Cartago

Autoridades dieron a conocer sus nombres y apellidos, con el objetivo de que la ciudadanía colabore si conocen información sobre estas personas.

Banda los Maruja

Los Gery

También buscan a miembros de otras bandas.

Declaraciones del Ministerio de Seguridad

“Vamos a iniciar una cacería contra ellos, es gente que ha hecho daño al país, gente que cree que nos va a atemorizar y no, aquí estamos las fuerzas públicas unidades. Vamos a trabajar con firmeza, no queremos más muertes en este país, pero tampoco queremos policías que reciban disparos”, dijo Gerald Campos, ministro de Seguridad.

Las autoridades piden que se aplique mano dura con estas personas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también se unió a los trabajos e investigaciones para dar con los sospechosos.

Si tiene información sobre estas personas, no dude en brindarla a la línea 1176, del Ministerio de Seguridad Pública, o las líneas confidenciales del OIJ.

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