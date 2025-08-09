La tensión en La Casa de los Famosos México subió de nivel luego del más reciente reto, en el que Dalílah Polanco logró imponerse y evitar la nominación.

Ninel Conde y Polanco se enfrentaron en una prueba por el poder de la salvación. Dalílah resultó ganadora y, tras su triunfo, reunió a los habitantes para anunciar su decisión: se quitó a sí misma de la placa de nominados y aseguró su permanencia en la tercera temporada del reality.

El reto se llamó “El Duelo Costalitos”. La prueba consistió en lanzar cinco costalitos, uno a uno, y dejar la mayor cantidad sobre una plataforma.

La decisión sorprendió a los habitantes. Tras el salvado, la placa de nominados quedó conformada por Alexis Ayala, Adrián Di Monte, Mar Contreras y Priscila Valverde. Ahora será el público quien decida, mediante votación, quién abandona la casa en la próxima gala.

La jugada le permite a Dalílah ganar tiempo y consolidar su posición dentro del concurso, mientras que los demás nominados deberán replantear estrategias y alianzas de cara a la votación.