Tenzin Gyatso, el actual dalái lama, causó indignación al besar a un niño en la boca y pedirle que ‘chupe’ su lengua durante un acto religioso en la India. Pese a que el hecho ocurrió el pasado 28 de febrero, la grabación se hizo viral en las últimas horas generando críticas de los usuarios a nivel internacional.

Como se ve en el video, uno de los 120 estudiantes graduados interrumpió el rito para acercarse y saludar al monje con un abrazo. No obstante, el líder del budismo, de 87 años, terminó besándolo. Este hecho fue aplaudido por varios asistentes.

🇳🇵| Indignación y conmoción a nivel mundial ha causado un vídeo en el cual se observa al Dalai Lama besar a un menor en los labios e incluso intenta meterle la lengua en su boca.

pic.twitter.com/EGB207Qn5y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 9, 2023

Eso no fue todo. Segundos después, el monje realizó una petición: “¿Puedes chuparme la lengua?”. El pequeño acercó ligeramente su cabeza, pero no hizo lo solicitado.

El galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1989 tomó la mano del niño para agradecerle y volverlo a abrazar. Antes de que el menor se baje de la tarima, el budista le dijo unas palabras y lo volvió a abrazar. Partidarios del dalái lama han afirmado que el líder budista estaba “bromeando” con el menor.

Varios usuarios manifestaron su total rechazo en las redes sociales. “Padres, no descuiden a sus hijos”; “¡Creí en un ser que supuestamente no era común! ¡Qué frustración, qué indigno!”; “Me causó repulsión al ver esto, yo como madre lo rechazo; si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera, pues no lo permitiría”; “Repudio al dalái lama”, reaccionaron algunas.