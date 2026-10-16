Daily Mail llama “Bikini Killer” a sospechosa en fuga tras asesinato de estadounidense

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Este 16 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia realizó una serie de allanamientos en la localidad de Desamparados, bajo la investigación por el homicidio de un estadounidense, en Playas del Coco, durante el mes de setiembre del presente año. Dos mujeres son sospechosas del crimen.

Video de la sospechosa

Caso tomó relevancia luego de que el OIJ realizara la publicación de un video, donde mostraba a una mujer señalada por el crimen.

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima, un ciudadano estadounidense de apellido Fleming, de 74 años, al parecer habría ingresado a un condominio en compañía de la mujer que aparece en el video, quien posteriormente habría salido del lugar tiempo después.

¿A quién detuvo las autoridades tras los allanamientos?

“Producto de las investigaciones desarrolladas durante este tiempo, se logró establecer la participación de dos femeninas. Una primera de apellido Ortiz, de 22 años, aparentemente, y una segunda persona que fue detenida el día de hoy por su participación en el traslado de la sospechosa luego del evento ocurrido”, dice Vladimir Muñoz, Subdirector General a.i. del OIJ.

A la mujer de apellido Ortiz se le busca de manera urgente, ya que está la fuga tras los operativos.

Apodo de Daily Mail

El medio británico, Daily Mail, utilizó el término “Bikini Killer” para referirse a Ortíz.

Tomado de: Daily Mail.

Otros medios internacionales han hecho eco de la noticia.