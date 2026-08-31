Da inicio la fiesta más esperada del año, el Gala Parade

Da inicio la fiesta más esperada del año en la provincia de Limón: el Gran Gala Parade, donde las calles del cantón central se llenan de cultura, música y tradición afrocaribeña.

Miles de personas participan en este desfile que celebra la herencia cultural de la provincia, con comparsas, bailes y expresiones artísticas que recorren las principales vías de la ciudad.

La celebración marca el cierre de las festividades por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, en una jornada de alegría y orgullo para la comunidad limonense.