Curridabat tendrá su primer festival gastronómico

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Curridabat celebrará su primer festival gastronómico este fin de semana con representación de 11 países, donde platillos tradicionales de China, Colombia, Italia, México y Perú serán los protagonistas en el Parque de las Embajadas en Ayarco Sur, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Los asistentes podrán degustar recetas auténticas como las tajadas con carne, un plato típico hondureño que incluye tajadas de plátano fritas, repollo y carne con salsa, preparado al estilo de San Pedro Sula.

Además de la oferta culinaria, el evento incluirá actividades culturales como bailes típicos, talleres e información sobre becas al exterior ofrecidas por embajadas de países como Italia y China.