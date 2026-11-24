Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La cúrcuma y el jengibre llegan a la cocina como ingredientes para preparar bebidas y opciones dulces. Esta combinación permite explorar nuevas recetas y darle variedad a las preparaciones de todos los días.

Gina Villegas presenta distintas ideas para utilizar la cúrcuma y explica cómo preparar un smoothie. También aborda la elaboración de paletas y las cantidades que se pueden incorporar a las recetas.

El segmento incluye el nuevo Mix Cúrcuma, Pimienta y Jengibre de Maggi de La Huerta, presentado en sobres listos para preparar.