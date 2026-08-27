¡Cuide su cabello! Estas son las claves para mantenerlo sano

Las personas que sufren caída de cabello deberían evitar el uso de químicos agresivos y optar por soluciones naturales que nutran el cuero cabelludo y reparen la hebra capilar.

Olga Giovanna Álvarez explica que la henna ayuda a dar brillo y color sin dañar el cabello, aunque su principal función es recubrir la hebra y no tratar la caída desde la raíz.

La especialista indica que se debe buscar henna pura para evitar irritaciones, y recomienda aplicarla en cabello limpio para obtener mejores resultados en el color y la textura.