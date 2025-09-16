Un trágico accidente estremeció a Safari World Bangkok la mañana del miércoles 10 de septiembre, cuando un cuidador de 58 años perdió la vida tras ser atacado por un grupo de leones en plena exhibición y frente a decenas de visitantes.

El ataque de los leones en Bangkok

De acuerdo con reportes de medios como Nation Thailand y Bangkok Post, el hombre identificado como Rangkharasamee, con más de 30 años de experiencia en el cuidado de animales, descendió de su camioneta dentro del recinto de los felinos para recoger un objeto del suelo.

En ese momento, un león se abalanzó sobre él desde unos 10 metros de distancia, mordiéndolo por la espalda y derribándolo. En cuestión de segundos, otros seis leones se unieron al ataque mientras los turistas, desesperados, intentaban espantar a los animales tocando las bocinas de sus autos y gritando sin éxito.

El hecho duró cerca de 15 minutos, hasta que el personal del parque logró dispersar a los felinos. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Intrarat, donde se confirmó su fallecimiento.

Testigos y autoridades

El coronel Dr. Thawatchai Kanjanarin, testigo presencial, aseguró que las personas que observaron el ataque no sabían cómo intervenir:

“Mucha gente vio lo que estaba sucediendo, pero nadie sabía qué hacer para ayudar”, relató a Nation Thailand.

El director de protección de la vida silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Sadudee Punpugdee, explicó que la víctima solía alimentar a los leones, pero en esta ocasión habría infringido los protocolos de seguridad al descender de su vehículo.

Debate sobre la tenencia de leones en Tailandia

El suceso reavivó el debate en Tailandia sobre la crianza y cautiverio de grandes felinos. Actualmente, se calcula que existen alrededor de 500 leones registrados en zoológicos, granjas, cafés temáticos y domicilios particulares.

Además, no es el primer caso de ataques mortales en recintos con animales. En enero de 2024, una turista española murió embestida por un elefante en el sur del país, y en abril un cuidador de Mariupol perdió la vida tras el ataque de una tigresa blanca.