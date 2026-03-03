Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Más de un millón de estudiantes regresaron a las aulas y usualmente en esta época hay tres enfermedades que podrían repuntar, según los doctores.

¿Cuáles son esas enfermedades?

Infecciones respiratorias

Casos de tosferina

Gastroenteritis

Un niño con gripe, con el salón cerrado y sin ventilación, puede enfermar a más compañeros. Por ejemplo, en un aula de 25 estudiantes, podría contagiar a 2 o 3 niños y facilmente desarrollar un brote.

Petición de la Ministra de Salud

“Les pedimos evitar enviarlos a clases. Si están enfermitos, su recuperación es lo más importante y así también cuidamos a los demás. Una buena alimentación es clave para mantener su energía, fortalecer sus defensas y favorecer su concentración durante el día”, dijo Mary Munive, ministra.

También se recuerda mantener al día los esquemas de vacunación.