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Más de un millón de estudiantes regresaron a las aulas y usualmente en esta época hay tres enfermedades que podrían repuntar, según los doctores.
Un niño con gripe, con el salón cerrado y sin ventilación, puede enfermar a más compañeros. Por ejemplo, en un aula de 25 estudiantes, podría contagiar a 2 o 3 niños y facilmente desarrollar un brote.
“Les pedimos evitar enviarlos a clases. Si están enfermitos, su recuperación es lo más importante y así también cuidamos a los demás. Una buena alimentación es clave para mantener su energía, fortalecer sus defensas y favorecer su concentración durante el día”, dijo Mary Munive, ministra.
También se recuerda mantener al día los esquemas de vacunación.