¡Cuidado con la voz! Estas lesiones pueden provocar ronquera

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los nódulos, pólipos y quistes son crecimientos benignos en las cuerdas vocales que provocan ronquera y fatiga al hablar, alterando la vibración del tejido y afectando la calidad de la voz.

La Dra. Karolina Ramírez Boza, otorrinolaringóloga subespecialista en laringología y fonocirugía, explica que estas lesiones se forman debido al uso excesivo o inadecuado de la voz y a traumatismos, lo que genera fricción, inflamación y daño en las cuerdas vocales.

La especialista detalla que los nódulos son engrosamientos similares a pequeños callos, los pólipos son lesiones grandes y vasculares que se originan tras un traumatismo vocal, y los quistes son estructuras cerradas bajo la mucosa que requieren operación, y que el tratamiento varía desde la terapia de voz y el reposo vocal hasta la microcirugía.