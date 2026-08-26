¡Cuidado con la glucosa alta! Así debe controlar la diabetes

La diabetes es una condición crónica en la que el cuerpo no puede procesar los carbohidratos, lo que eleva los niveles de glucosa en la sangre y requiere un seguimiento estricto.

La Dra. Laura Ulate explica que monitorear la glucosa en casa permite conocer el nivel de azúcar de forma rápida, y que el glucómetro tradicional usa una gota de sangre para mediciones puntuales.

La especialista detalla que el monitoreo continuo de glucosa usa un sensor en el brazo que envía lecturas automáticas al teléfono, eliminando los pinchazos diarios y emitiendo alarmas si el nivel de azúcar es muy alto o bajo.