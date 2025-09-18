En Costa Rica se incrementa el número de denuncias por estafas en la compra y alquiler de viviendas. Falsos agentes, escrituras adulteradas y suplantación de identidad son algunas de las modalidades que afectan a las personas que buscan adquirir una propiedad.

El asesor inmobiliario William Cardoza, explicó en Noticias Repretel que en el país cualquier persona puede hacerse pasar por corredor de bienes raíces, lo que abre espacio a la informalidad y al fraude.

“Lo primero que tenemos que hacer es buscar empresas o personas con trayectoria. Una opción es la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, donde se puede verificar quiénes son agentes asociados”, señaló.

Modalidades de estafa más comunes

Entre las prácticas más frecuentes están la suplantación de identidad del propietario y la falsificación de documentos registrales. En muchos casos, incluso se han detectado movimientos ilegales sobre propiedades de extranjeros o personas fallecidas, lo que complica a los herederos recuperar sus bienes.

Cardoza advirtió: “Una de las decisiones más importantes en la vida es la compra de una casa o un apartamento. No es como comprar un fresco, y lo que suceda con nuestras inversiones puede afectar mucho el futuro de nuestras finanzas”.

Cómo protegerse al comprar o alquilar una propiedad

Para reducir riesgos, el experto recomienda:

Verificar al agente en la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces .

. Solicitar certificaciones y capacitaciones al asesor.

al asesor. Revisar que la propiedad esté libre de gravámenes en el Registro Nacional .

. Confirmar que el plano catastrado coincida con el registro público .

. Mantener un seguimiento registral para detectar movimientos sospechosos.

Invertir con seguridad y plusvalía

Al adquirir una propiedad como inversión, Cardoza recomienda evaluar la zona, verificar el estado de pagos municipales y, en caso de que la propiedad esté a nombre de sociedades o fideicomisos, contar con asesoría legal para revisar su situación.

La clave, según el experto, está en recurrir siempre a un asesor inmobiliario certificado que brinde acompañamiento integral en lo legal y lo registral, y así evitar caer en fraudes que pueden costar años de procesos judiciales.

Repase la entrevista completa, con detalles y más información al respecto, en el video adjunto.