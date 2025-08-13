Los cuidacarros en San José imponen tarifas de hasta ₡5 mil por estacionarse en espacios públicos, mientras algunos recurren al vandalismo contra quienes se niegan a pagar, según denuncias recibidas por la Policía Municipal.

En Barrio Escalante, estos vigilantes informales “dividen territorios” y, aunque algunos como Ricardo trabajan por contribución voluntaria, otros exigen pagos.

El Ministerio de Seguridad admite que los carnets de vigilante no autorizan este servicio en vías públicas, pero la falta de regulación específica complica las intervenciones.