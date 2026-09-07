Cuerpos policiales realizan fuerte operativo en cuarterías de San José

El OIJ, la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales realizan a esta hora un fuerte operativo en las cuarterías de San José para combatir la delincuencia en la capital.

Edward Martínez, subdirector de Fuerza Pública, informa que “estamos desarrollando un operación de de control y seguridad ciudadana en el cantón central de San José, específicamente en los cuatro distritos del cantón central”.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo en estas zonas para desarticular estructuras criminales que operan en la ciudad.