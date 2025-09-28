Ya se cumplen tres días de la desparación de Leandro, un menor de edad que cayó en una alcantarilla en el sector de Purral de Goicoechea. Pese a las labores, autoridades no han podido dar con el menor.

Hallazgo

Para este domingo, trascendió el hallazgo de la capa que portaba el niño al momento en que fue arrastrado por una fuerte corriente de agua.

Labores de búsqueda

El sábado las autoridades debieron suspender de manera momentánea la búsqueda del menor, debido a las malas condiciones del clima. Ya este domingo, se repasó la búsqueda que se hizo el día anterior.

“Tenemos una gran problemática en el río, que es aparte de ser un río bastante contaminado, tenemos mucho desecho sólido, eso puede generar que el niño quede atrapado“, dijo Marvin Portugués, de la Cruz Roja.

También se utilizan drones, para tratar de localizar al menor en los sitios que el personal terrestre no puede ingresar.

Actualizaciones

Recientemente se supendieron las labores de búsqueda este domingo, debido a las condiciones del tiempo. Cuerpos de rescate reanudarán los operativos este lunes en las primeras horas de la mañana.