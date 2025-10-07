Los cuerpos de emergencia mantienen estado de alerta en Puntarenas ante la posibilidad de nuevas inundaciones, aunque el agua comienza a bajar lentamente en comunidades afectadas como Chacarita.

Los vecinos expresan su temor de que mínimas lluvias puedan provocar nuevamente el desbordamiento del río Naranjito, replicando la emergencia.

Esta vigilancia permanente se mantiene mientras 439 personas afectadas permanecen en albergues temporales, a la espera de que las condiciones mejoren para retornar a sus hogares.