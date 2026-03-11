Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un verdadero caos generó el hallazgo del cuerpo de una persona en una cuneta sobre la Ruta 1, la General Cañas, en sentido San José-Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial ya brindó detalles al respecto, tras recibir el reporte a eso de las 5:40 de esta mañana, luego de que conductores que transitaban por el lugar dieran aviso a las autoridades.

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“En el lugar se logró identificar a la víctima como un masculino de 17 años de edad, de nacionalidad hondureña, quien presentaba un aparente golpe a nivel de la cabeza”, señala el OIJ.

Según indican, ya trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para que se le practique la respectiva autopsia y así determinar las causas de muerte del menor.

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Aún a esta hora, se mantienen las presas kilométricas debido a la acción policial en la zona, por lo que se recomienda el uso de rutas alternas.