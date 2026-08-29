Hallan cuerpo flotando en un río

Un cuerpo humano fue localizado flotando en el cauce de un río en San Antonio de Escazú, según un reporte de la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía Municipal solicitó apoyo para realizar la extracción del cuerpo, que fue ubicado en una zona segura por parte del personal de la Cruz Roja.

Cruz Roja desplazó dos unidades

Al sitio acudieron una unidad de Soporte Avanzado y una unidad de Rescate para atender la emergencia y colaborar con la recuperación del cuerpo.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias de su muerte.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para las diligencias respectivas.