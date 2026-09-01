Hallan mujer muerta en un charral

Una mujer adulta fue encontrada sin signos vitales la mañana de este martes en Hatillo 1, San José. Según el reporte de los cuerpos de socorro, la femenina, quien aparentemente sería habitante de la calle, fue localizada en un charral.

No presentaba heridas

La mujer no tenía signos visibles de violencia ni heridas de arma blanca o de otro tipo, por lo que inicialmente se maneja como un caso médico y se presume una posible muerte por causas naturales.

El cuerpo quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar mediante la autopsia la causa de muerte.

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