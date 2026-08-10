Conductor transportaba cabeza de mujer en bolsa plástica y su cuerpo en una cobija

Un hombre de 45 años fue detenido luego de transportar el cuerpo de una mujer en su vehículo y protagonizar una persecución de aproximadamente 30 kilómetros con oficiales de la Fuerza Pública, en el sector de Pococí.

Policía encontró el cuerpo durante inspección

Los oficiales observaron una cobija y una pala en el asiento trasero del vehículo, además de percibir un fuerte olor a licor. Tras la persecución, el conductor chocó contra una patrulla y lo detuvieron.

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Al revisar el automóvil, los policías encontraron el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en una cobija y con la cabeza dentro de una bolsa plástica.

Investigan posible femicidio

El sospechoso, de apellido Herrera Zúñiga, quedó bajo custodia mientras agentes del OIJ realizan las diligencias correspondientes. La víctima aún no ha sido identificada y, de manera preliminar, se investiga una posible muerte por estrangulamiento y asfixia.

Las autoridades investigan si el hombre pretendía sepultar el cuerpo en una zona cercana.

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