Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Al ser las 5:40 de la mañana de este Miércoles, el Organismo de Investigación Judicial recibió el reporte de un cuerpo encontrado en plena autopista General Cañas.

La atención del incidente generó un gran caos vial, en el sentido San José-Alajuela, pues la Policía y personas del OIJ acudieron al sitio para realizar el respectivo análisis y también el levantamiento del cuerpo.

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Trascendió en horas tempranas de la mañana que el cuerpo encontrado correspondía a un menor de edad, sin embargo, también trascendió que el joven no era costarricense, sino que Hondureño.

De momento, se desconoce el estatus migratorio de la persona, y también su identidad. Ya trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para que se le practique la respectiva autopsia y así determinar las causas de muerte del menor.

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Aún a esta hora, se mantienen las presas kilométricas debido a la acción policial en la zona, por lo que se recomienda el uso de rutas alternas.

Más información sobre la captura de este sujeto en la edición de Mediodía de Noticias Repretel, a partir de las 11:53 a.m., por Canal 6, Facebook Live de Noticias Repretel y el YouTube de Grupo Repretel Noticias.