En las últimas 24 horas, el Cuerpo de Bomberos atendió tres incendios estructurales en distintas zonas del país, lo que eleva la preocupación por el aumento de emergencias relacionadas con fuego durante este 2025.

Incendios recientes en varias comunidades

Los incidentes se registraron en San Josécito de San Isidro (Heredia), Alajuelita y Linda Vista de Desamparados, donde incluso una columna de humo fue visible desde varios kilómetros en la Gran Área Metropolitana.

Durante este año ya se han contabilizado 768 incendios en estructuras, cifra que supera el total registrado en todo el 2024.

Principales causas: instalaciones eléctricas deficientes

El vocero del Cuerpo de Bomberos, Víctor Arce, señaló que las principales causas de los incendios siguen siendo la sobrecarga eléctrica, malas instalaciones y la falta de mantenimiento en viviendas y edificaciones comerciales o industriales.

Además, lamentó el aumento en el número de personas fallecidas en incendios recientes y alertó sobre el peligro que representan las salidas de emergencia bloqueadas o la falta de rutas de evacuación en muchos hogares y edificaciones del país.

Accidente en Guadalupe: vehículo en llamas tras colisión

Durante la madrugada de este sábado, en el Alto de Guadalupe, se reportó un aparatoso accidente de tránsito en el que un vehículo colisionó contra un poste y se incendió segundos después.

Vecinos grabaron el momento en que el automóvil quedó envuelto en llamas. Milagrosamente, los dos ocupantes sobrevivieron y fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia.

El impacto dejó sin servicio eléctrico a unos 300 usuarios, mientras las cuadrillas trabajaban en la sustitución del poste dañado. El paso por la zona fue habilitado nuevamente después de la 1:00 p.m.