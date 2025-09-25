El Organismo de Investigación Judicial desarticuló una operación de presunta venta de drogas que operaba desde dos hoteles en el distrito de La Merced, luego de una investigación que permitió la captura de cuatro personas identificadas como dos parejas, una de nacionalidad venezolana y otra costarricense.

Los sospechosos utilizaban la modalidad exprés para comercializar las sustancias ilícitas, según lo establecido por los agentes de la Sección Antidrogas del OIJ durante los allanamientos realizados.

En los procedimientos se logró el decomiso de dosis listas para la venta, dinero en efectivo y otras evidencias cruciales para el caso que se sigue en contra de los detenidos.