Cuatro pasajeros luchan por su vida tras accidente de bus

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Cuatro pasajeros del bus que se accidentó en Sarapiquí luchan por su vida y son los que están en una condición más delicada.

El resto de los ocupados por el vehículo reciben atención médica en distintos centros hospitalarios, donde el personal sanitario evalúa su evolución y confirma si presentan lesiones de consideración.

El hijo de una pasajera afectada comenta que “lo que dicen los doctores y enfermeros es que tampoco es de descuidarse. Tiene un problema en los pulmones, golpes bastante graves. Ella está consciente pero con mucho dolor”.

Las autoridades indagan las circunstancias en que ocurrió el accidente, a fin de esclarecer los hechos y determinar las causas que llevaron a la pérdida del control del autobús.