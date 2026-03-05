Cuatro delincuentes detenidos en la presente semana fueron enviados a prisión

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un sujeto de apellidos Quiroz Sánchez, de 34 años, señalado como líder de una organización criminal dedicada al asalto de contenedores, fue detenido esta semana por el OIJ durante un allanamiento realizado en lotes FECOSA en Cartago, informaron las autoridades judiciales.

La investigación, que desarrolla el OIJ de Alajuela, se remonta al pasado mes de enero, cuando se registró uno de los últimos golpes vinculados a este grupo delictivo.

Durante el operativo, los agentes recolectaron evidencias que fueron presentadas ante el Juzgado, que finalmente dictó una prisión preventiva de tres meses contra el sospechoso.