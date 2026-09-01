Cuatro de los jóvenes más buscados en Cartago descontarán prisión preventiva

Cuatro de los jóvenes más buscados por la violencia en Cartago descontarán prisión preventiva, mientras uno quedó en libertad con tobillera electrónica.

Karen Jiménez, Directora de Ciencias Policiales UNED, afirma que “porque si solo intervenimos cuando al persona ya es asesino, ya es narcotraficante. Pues ya es porque el estado llegó tarde”.

La decisión judicial se tomó en el marco de la Operación Cacería que desarrollan las autoridades en la provincia.

Las medidas cautelares impuestas buscan garantizar el proceso judicial de los imputados.