Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense enfrenta este martes una noche de mucho riesgo y recompensa. Los rojinegros juegan en Tegucigalpa con la obligación de remontar el 0-1 en contra ante Motagua, si quieren seguir vivos en la defensa de su bicampeonato en la Copa Centroamericana.

El partido no solo define el pase a la semifinal, sino que pone en juego una cifra millonaria: más de 40 millones de colones.

Los premios por fases

Cuartos de final: ¢80 millones por participación.

Semifinal y final: ¢40 millones adicionales por cada ronda.

Campeón: se embolsa ¢100 millones más.

Invicto visitante, pero con la presión encima

A pesar de la desventaja, Alajuelense se aferra a su fortaleza como visitante, ya que nunca perdió fuera de casa en este formato. Además, el club nunca quedó eliminado en una serie de eliminación directa desde que existe la Copa Centroamericana.

El reto es claro: marcar en suelo hondureño y buscar una remontada histórica. El duelo se jugará este martes a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés y lo puede disfrutar por Radio Monumental y las redes sociales de Deportes Repretel y Deportes Monumental.