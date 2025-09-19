RECOPE ha decomisado aproximadamente 2.1 millones de litros de combustible robado en lo que va del 2025, una cifra alarmantemente similar a los 2.6 millones incautados durante todo el año anterior.

Las tomas ilegales intervenidas han disminuido considerablemente, pasando de 157 en el 2024 a 44 este año, la eficiencia de las estructuras delictivas les permite sustraer volúmenes equivalentes.

La presidenta ejecutiva de RECOPE, Karla Montero, alertó sobre el gravísimo riesgo que esto representa para las comunidades, ya que un mal manejo de los combustibles puede provocar incendios o explosiones con consecuencias trágicas.