Hasta septiembre, en 2024 se contabilizaron 157 tomas ilegales, mientras que este año suman apenas 44. Sin embargo, el volumen de combustible robado apenas descendió: de 2,6 millones de litros en 2024 a cerca de 2,1 millones en 2025. En paralelo, Recope intensificó los allanamientos para frenar estas prácticas.

Caribe: epicentro de tomas ilegales

La región del Caribe es donde más se registran estas tomas ilegales diariamente. Expertos señalan que las organizaciones criminales aprovechan la geografía con vegetación densa y condiciones sociales desfavorables, como la informalidad económica y bajos niveles de escolaridad, para reclutar personas y operar con facilidad.

La importancia de la denuncia ciudadana

La presidenta de RECOPE, Karla Montero, afirmó que cuentan con un sistema que los alerta sobre cualquier desviación, pero para actuar rápidamente necesitan información que llegue gracias a las denuncias de la ciudadanía. La empresa enfatiza que el mal manejo del combustible puede derivar en incendios o explosiones, por lo que la participación de la comunidad es vital.

Vigilancia y prevención como estrategia

A pesar de la disminución en la incidencia del robo de combustible, Recope asegura que los grupos criminales evolucionan, lo que obliga a la empresa a invertir más en seguridad y vigilancia. Actualmente, se estima que al menos 20 bandas organizadas operan en el país dedicadas al robo de combustible.