El 28 de marzo, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos visitarán el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM). El objetivo de los diputados es comprobar las condiciones en las que se encuentran los extranjeros expulsados de los Estados Unidos.

“Estamos hablando de más de 30 niñas, más de 40 niños, en este caso debemos garantizar que hoy los derechos de la niñez estén dentro de los marcos correspondientes. A mí me preocupa muchísimo que no haya una articulación interinstitucional, de no ver ahí al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), sé que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha tenido una participación activa, la cual me reconforta“, dijo Monserrat Ruiz, diputada del partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los legisladores le solicitaron a Mario Zamora, ministro de Seguridad, la necesidad de que la prensa esté presente en la visita al lugar, ya que hasta el momento ningún medio ha obtenido el permiso.

De los 200 migrantes que llegaron al país, 51 ya fueron devueltos a su país de origen, según la Dirección General de Migración.