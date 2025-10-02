El 2025 se consolida como un año de graves tragedias debido a que el país ya suma casi 800 incendios estructurales. Esta alarmante cifra se ve agravada por las 17 víctimas mortales, lo que posiciona al presente año como el segundo con más muertes en siniestros de los últimos siete.

Además, el fuego ha consumido miles de metros cuadrados en diversos puntos del territorio nacional. La capital no ha sido la excepción, ya que este jueves cinco personas fallecieron al incendiarse un hotel en pleno centro de San José.

Entre las víctimas de ese incidente se encontró una pareja de adultos mayores que fallecieron abrazados, lo que enlutó a la comunidad.