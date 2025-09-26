Costa Rica registra 642 homicidios, una cifra que se ejemplifica con el brutal caso de un joven de 18 años sacado a la fuerza de su casa en Guápiles y asesinado en Turrialba.

La investigación, liderada por la Sección de Crimen Organizado del OIJ, maneja como principal hipótesis que la víctima, identificada como Gabriel Ignacio Moreno, fue ejecutada por negarse a integrarse a una banda dedicada al narcotráfico.

Pese a un allanamiento reciente en una finca de difícil acceso en el distrito de Peralta, donde se presume fue sepultado, su cuerpo no ha sido hallado, lo que mantiene la búsqueda activa.