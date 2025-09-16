El país se encuentra de celebración, el 15 de setiembre Costa Rica conmemoró los 204 años de Independencia. Fiesta se extendió por todo el territorio nacional, con el recorrido de la Antorcha, desfiles, música y demás tradiciones.
Con el paso de los años, la división territorial del país ha evolucionado, a tal punto de que actualmente se segmenta en:
- Provincias
- Cantones
- Distritos
¿Cuántos cantones hay en el país?
Debido a los recientes proyectos que proponen nuevos municipios, surge la duda de cuántos cantones hay en territorio nacional. La respuesta es 84.
Lista completa de cantones
Este es la lista de cantones, con fuente del padrón nacional electoral, actualizado al 31 de agosto de 2025:
- San José
- Escazú
- Desamparados
- Puriscal
- Tarrazú
- Aserrí
- Mora
- Goicoechea
- Santa Ana
- Alajuelita
- Vázquez de Coronado
- Acosta
- Tibás
- Moravia
- Montes de Oca
- Turrubares
- Dota
- Curridabat
- Pérez Zeledón
- León Córtes Castro
- Alajuela
- San Ramón
- Grecia
- San Mateo
- Atenas
- Naranjo
- Palmares
- Poás
- Orotina
- San Carlos
- Zarcero
- Sarchí
- Upala
- Los Chiles
- Guatuso
- Río Cuarto
- Cartago
- Paraíso
- La Unión
- Jiménez
- Turrialba
- Alvarado
- Oreamuno
- El Guarco
- Heredia
- Barva
- Santo Domingo
- Santa Bárbara
- San Rafael
- San Isidro
- Belén
- Flores
- San Pablo
- Sarapiquí
- Liberia
- Nicoya
- Santa Cruz
- Bagaces
- Carrillo
- Cañas
- Abangares
- Tilarán
- Nandayure
- La Cruz
- Hojancha
- Puntarenas
- Esparza
- Buenos Aires
- Montes de Oro
- Osa
- Quepos
- Golfito
- Coto Brus
- Parrita
- Corredores
- Garabito
- Monteverde
- Puerto Jimenez
- Limón
- Pococí
- Siquirres
- Talamanca
- Matina
- Guácimo
Con información de: TSE.