El país se encuentra de celebración, el 15 de setiembre Costa Rica conmemoró los 204 años de Independencia. Fiesta se extendió por todo el territorio nacional, con el recorrido de la Antorcha, desfiles, música y demás tradiciones.

Con el paso de los años, la división territorial del país ha evolucionado, a tal punto de que actualmente se segmenta en:

Provincias

Cantones

Distritos

¿Cuántos cantones hay en el país?

Debido a los recientes proyectos que proponen nuevos municipios, surge la duda de cuántos cantones hay en territorio nacional. La respuesta es 84.

Lista completa de cantones

Este es la lista de cantones, con fuente del padrón nacional electoral, actualizado al 31 de agosto de 2025:

San José Escazú Desamparados Puriscal Tarrazú Aserrí Mora Goicoechea Santa Ana Alajuelita Vázquez de Coronado Acosta Tibás Moravia Montes de Oca Turrubares Dota Curridabat Pérez Zeledón León Córtes Castro Alajuela San Ramón Grecia San Mateo Atenas Naranjo Palmares Poás Orotina San Carlos Zarcero Sarchí Upala Los Chiles Guatuso Río Cuarto Cartago Paraíso La Unión Jiménez Turrialba Alvarado Oreamuno El Guarco Heredia Barva Santo Domingo Santa Bárbara San Rafael San Isidro Belén Flores San Pablo Sarapiquí Liberia Nicoya Santa Cruz Bagaces Carrillo Cañas Abangares Tilarán Nandayure La Cruz Hojancha Puntarenas Esparza Buenos Aires Montes de Oro Osa Quepos Golfito Coto Brus Parrita Corredores Garabito Monteverde Puerto Jimenez Limón Pococí Siquirres Talamanca Matina Guácimo

Con información de: TSE.