¿Cuántos años tiene su corazón? Una prueba puede revelar su edad biológica

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Es perfectamente posible conocer “cuán viejo” es nuestro corazón, y la edad biológica mide el nivel de desgaste y el estado de salud del sistema cardiovascular, por lo que podría ser que su corazón sea décadas más viejo que usted.

La Dra. Alvarado explica que la edad del corazón se basa en el tamaño y la fuerza de las cavidades, la elasticidad de las arterias y la capacidad de bombeo, y que en personas con hipertensión el corazón aparece más viejo de lo esperado.

La especialista detalla que la edad vascular indica la elasticidad real de las arterias según los factores de riesgo, y que para mantener un corazón joven se debe controlar la presión, hacer 30 minutos de ejercicio al día y eliminar el tabaco, el azúcar y las grasas saturadas.