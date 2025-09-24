El espacio aéreo costarricense experimentó un cierre de aproximadamente cinco horas debido a una falla crítica en los radares del aeropuerto Juan Santamaría, generando un colapso en las operaciones aéreas nacionales e internacionales.

El origen del problema fue un cortocircuito en el sistema eléctrico que dejó sin funcionalidad la torre de control durante la madrugada, lo que obligó a desviar vuelos hacia países como Panamá y Guatemala como medida de contingencia.

El impacto directo recayó sobre 4.580 pasajeros que enfrentaron cancelaciones y largas esperas, mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició una investigación para determinar las causas exactas del fallo técnico.