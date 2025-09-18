Los pacientes del Hospital Max Peralta de Cartago tardan entre 7 a 8 horas en recibir atención médica en el servicio de Emergencias, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Por ello, la CCSS aprobó la ampliación de horarios en algunas áreas de salud cercanas para ayudar a descongestionar el hospital y agilizar la atención de los pacientes.

A largo plazo, se espera que las obras del nuevo hospital en un terreno ubicado en el sector de El Guarco arranquen durante el próximo mes de octubre.