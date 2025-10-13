Las entidades encargadas aseguran que están tardando aproximadamente un mes en aprobar los bonos de vivienda, un trámite que busca ser ágil para beneficiar a las familias que más lo necesitan.

Esta información fue proporcionada en el marco de un reporte sobre la disponibilidad de estos subsidios para la población.

Cabe destacar que, según los datos oficiales, aún hay 1200 bonos disponibles para las familias que cumplan con los requisitos establecidos y que estén interesadas en acceder a este beneficio habitacional.