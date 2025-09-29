Un estudio de Naciones Unidas revela que los ticos piden en promedio entre 200 mil y 350 mil colones a los préstamos “gota a gota”.

Las tasas de interés usurarias que pueden superar el 20% semanal, según dicho estudio. Esta situación hace que las personas, quienes acuden a estos créditos para cubrir desde alquileres hasta gastos de ocio, terminen pagando hasta cinco veces el valor inicial del préstamo.

La incapacidad de pago deriva en extorsión y amenazas por parte de cobradores violentos, un problema del que el OIJ ha recibido más de 2,018 denuncias en los últimos dos años.