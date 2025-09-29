Quien adquiera un entero del Gordo Navideño y resulte ganador del premio mayor recibirá ₡1.600 millones, una cifra que forma parte del monto total récord de ₡8.000 millones en premios que se repartirán en las cinco ediciones de este sorteo, el cual ya está a la venta en todo el país.

El costo de esta oportunidad, que no ha variado respecto al año anterior, es de ₡80.000 por el entero completo.

El Gordo Navideño, está compuesto por 40 fracciones que pueden comprarse de manera individual por ₡2.000 cada una.